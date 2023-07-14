Проте, часом, працівники військкоматів перевищують свої повноваження і намагаються силоміць затягнути людину до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чи є це законним та що робити у разі такого зухвалого правопорушення – розбирався 24 Канал.

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Що робити у разі примусового "закриття" у військкоматі

Якщо працівники ТЦК та СП все ж затягнули людину до військкомату і "закрили" там її, то в першу чергу не варто сперечатися і тим паче битися з військовими, які тримають зброю в руках. Адвокат Ростислав Кравець наголосив, що у разі вчинення таких дій це може закінчитися поганими наслідками.

Якщо ви залишитесь живими й неушкодженими, вас можуть притягти до кримінальної відповідальності за напад, перевищення меж самооборони,

– сказав він.

Окрім того, він нагадав, що військові не мають права перевіряти документи. Саме тому разом із ними завжди мають бути поліцейські.

Які права має військовозобов'язаний під час "утримання" у ТЦК та СП

Військовозобов’язана особа, яку примусово відвезли до ТЦК, має певні закріплені права, на які може розраховувати під час виникнення цієї ситуації.

Зокрема, військовозобов'язаний має право:

дізнатися про підстави затримання та утримання в ТЦК у письмовому вигляді;

звернутись до поліцейських із вимогою захистити власні права та розібратись у ситуації;

вимагати надання безоплатного адвоката;

написати заяву про вчинення кримінального правопорушення за завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою.

Попри це, бували й такі випадки, коли працівники ТЦК та СП завдавали ударів військовозобов'язаним. У цьому випадку керівник одного з адвокатських об'єднань Андрій Шабельніков рекомендує звертатися до правоохоронців.

"Якщо особі було завдано тілесних ушкоджень, побоїв – варто звертатися до поліції за фактом вчинення кримінального правопорушення. Крім того, звернутися в суд можливо й надалі, аби визнати дії працівників ТЦК та СП незаконними та стягнути з держави моральну шкоду", – сказав він.

Також можна, за можливості, зв'язатися з родичами, друзями, знайомими. Їх можна попросити також захистити ваші права і боротися за них.

Родичі військовозобов'язаного можуть допомогти йому такими діями:

піти до суду того району, в якому розташований ТЦК;

подати заяву слідчому судді щодо ситуації, яка склалась.

Адвокат Ростислав Кравець зауважив, що немає різниці який цей день, адже людина має право захищатися завжди. Крім того, будь-який суд, отримавши інформацію, що особа незаконно утримується в органах державної влади, повинен негайно постановити ухвалу, доправити працівника військкомату до суду та повідомити, на якій підставі він її утримує.

Звертайтеся до суду та вимагайте, щоб вас доставили до суду й повідомили, на якій підставі вас затримали. Нічого не підписуйте і нікуди не йдіть. Якщо вони за вас підпишуть – будуть нести кримінальну відповідальність. Затримати вас можуть тільки за рішенням суду,

– пояснив юрист.

Чого точно робити не варто

Юристи наголошують, що під час утримування в ТЦК та СП військовозобов'язаній особі за будь-яких обставин не варто робити нічого, що порушує її права, навіть якщо її змушують це робити.

У разі "закриття" у військкоматі не варто:

підписувати будь-які документи;

проходити військово-лікарську комісію до прояснення ситуації;

За словами юриста Дмитра Вінницького, якщо особу незаконно затримали, доставили та утримують на території військової частини, то все це можна кваліфікувати, як незаконне позбавлення волі або викрадення людини або насильницьке зникнення. Тому органи державної влади та місцевого самоврядування зобов'язані діяти лише в межах своїх повноважень та у спосіб, передбачений чинним законодавством і Конституцією України.

Коли доставлення військовозобов'язаного до ТЦК є законним

Адвокат Олександр Камша наголосив, що представники ТЦК мають право лише на вручення повісток. Будь-які інші дії щодо людини можуть бути визнані незаконними.

"Тому необхідно розуміти, що, наприклад, затримання та/або обшук особи, застосування до неї насилля, обмеження свободи пересування, примусове переміщення до ТЦК та СП можуть бути визнані незаконними в судовому порядку", – пояснив він.

Водночас затримання та примусове доставлення особи до ТЦК вважаються законними у випадку, якщо людині вже виписували повістку раніше, але вона сама за нею не з'явилася.

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