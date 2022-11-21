В феврале Путин хочет объявить всеобщую мобилизацию в России, – Жданов

В декабре в России могут объявить продолжение мобилизации. А на февраль может быть запланирована всеобщая мобилизация всех россиян.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов. Ранее сообщалось о том, что в России жены "мобиков" взбунтовались из-за плохого обеспечения.

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Мобилизация в декабре

Жданов рассказал, что в России планируют провести очередную мобилизацию в декабре. А вот в феврале Путин хочет объявить всеобщую мобилизацию всей страны. Это при том, что даже частичная мобилизация вызвала у России кучу проблем.

Интересно посмотреть, как у них дела с призывом. Думаю, что наша или Западная разведка скоро расскажут нам об их проблемах. Или, возможно, у них нет проблем, а возле военкоматов очереди,

– отметил военный эксперт.

Общая мобилизация – бессмысленное кровопролитие

Он продолжил: Путин понимает, что война проиграна. Но Кремль хочет запачкать в крови весь русский народ, превратив войну в народную. После общей мобилизации понятие "хорошего россиянина" не будет, потому что воевала вся нация.

"Вопрос конца войны – вопрос времени. Общая мобилизация будет просто его оттягивать. Это бессмысленное кровопролитие", – отметил Жданов.

Жданов о том, что в феврале Путин хочет объявить всеобщую мобилизацию: смотрите видео

России необходим протест

По его словам, никаких изменений в России не произойдет, если россияне не выйдут на протест. Разгром российской армии ВСУ не приведет к демократическим улучшениям. В свое время украинцы боролись кровью на Майдане за свое право на демократию.

Если вопрос разгрома российской армии – это уже даже не несколько лет, а нескольких месяцев, то вопрос изменения государственности в России может растянуться на десятилетия. Все зависит от граждан России,

– подчеркнул военный эксперт.

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