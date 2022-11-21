В феврале Путин хочет объявить всеобщую мобилизацию в России, – Жданов
В декабре в России могут объявить продолжение мобилизации. А на февраль может быть запланирована всеобщая мобилизация всех россиян.
Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов. Ранее сообщалось о том, что в России жены "мобиков" взбунтовались из-за плохого обеспечения.
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Мобилизация в декабре
Жданов рассказал, что в России планируют провести очередную мобилизацию в декабре. А вот в феврале Путин хочет объявить всеобщую мобилизацию всей страны. Это при том, что даже частичная мобилизация вызвала у России кучу проблем.
Интересно посмотреть, как у них дела с призывом. Думаю, что наша или Западная разведка скоро расскажут нам об их проблемах. Или, возможно, у них нет проблем, а возле военкоматов очереди,
– отметил военный эксперт.
Общая мобилизация – бессмысленное кровопролитие
Он продолжил: Путин понимает, что война проиграна. Но Кремль хочет запачкать в крови весь русский народ, превратив войну в народную. После общей мобилизации понятие "хорошего россиянина" не будет, потому что воевала вся нация.
"Вопрос конца войны – вопрос времени. Общая мобилизация будет просто его оттягивать. Это бессмысленное кровопролитие", – отметил Жданов.
Жданов о том, что в феврале Путин хочет объявить всеобщую мобилизацию: смотрите видео
России необходим протест
По его словам, никаких изменений в России не произойдет, если россияне не выйдут на протест. Разгром российской армии ВСУ не приведет к демократическим улучшениям. В свое время украинцы боролись кровью на Майдане за свое право на демократию.
Если вопрос разгрома российской армии – это уже даже не несколько лет, а нескольких месяцев, то вопрос изменения государственности в России может растянуться на десятилетия. Все зависит от граждан России,
– подчеркнул военный эксперт.
Мобилизация в России: последние новости
- Несмотря на ощущение относительного затишья на фронте после "отрицательного наступления" захватчиков на правобережье Херсонщины, оккупационное войско несет огромные потери во всех направлениях. В основном погибают так называемые частично мобилизованные.
- Российские мобилизованные отказываются воевать. В России решили публично наказать их.
- Похоже, что российские оккупанты начали догадываться о реальных потерях на войне в Украине. Они возмущены новостями российских пропагандистов.