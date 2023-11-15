Есть правила проведения мобилизации в Украине, и они предусматривают отсрочку для отдельных мужчин. Законодательством предусмотрены определенные категории мобилизованных, которых запрещено переводить в другие места службы, кроме как по месту жительства, передает 24 Канал.

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Что означает отсрочка от мобилизации

Отсрочка означает, что военнообязанные не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, если у них есть хотя бы одно из оснований, предусмотренных законом, и они могут доказать ее наличие соответствующим документом в ТЦК.

Военнообязанный может сам решать, как именно воспользоваться отсрочкой. Если он может ее доказать, то не подлежит мобилизации, но может стать добровольцем.

Кого запрещено отправлять на фронт

Согласно украинскому законодательству, есть 10 категорий военнообязанных, которые в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства.

К ним относятся лица с отсрочкой по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам:

мужчины и женщины с инвалидностью I, II, III групп, определенных в Украине;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, предусмотренные законом, подтверждаемым документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющих жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которая по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранение нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Кого могут привлечь в службу