Існують правила проведення мобілізації в Україні, і вони передбачають відстрочку для окремих чоловіків. Законодавством передбачені певні категорії мобілізованих, яких заборонено переводити в інші місця служби, крім як за місцем проживання, передає 24 Канал.

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Що означає відстрочка від мобілізації

Відстрочка означає, що військовозобов'язані не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, якщо в них наявна хоча б одна з підстав, передбачених законом, і вони можуть довести її наявність відповідним документом в ТЦК.

Військовозобов'язаний може сам вирішувати, як саме скористатися відстрочкою. Якщо він може її довести, то не підлягає мобілізації, проте може стати добровольцем.

Кого заборонено відправляти на фронт

Відповідно до українського законодавства, є 10 категорій військовозобов'язаних, які у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

До них відносяться особи з відстрочкою за станом здоров’я та сімейними обставинами:

чоловіки та жінки з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп, визначених в Україні;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, передбачені законом, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико – соціальної експертної комісії чи лікарсько – консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Кого можуть залучити до служби