Водночас ТЦК та СП мають певні критерії, які вони враховують під час залучення військовозобов'язаних громадян до служби у лавах Збройних Сил. Кого саме зараз можуть мобілізувати і які показники враховують ТЦК – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Кого зараз мобілізують на службу в армію

Наразі при залученні військовозобов'язаних осіб до служби у лавах Збройних сил керуються законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Саме там визначений чіткий перелік людей, яких можуть мобілізувати в армію.

Зокрема, наразі мобілізації в Україні підлягають такі категорії населення:

чоловіки від 18 до 60 років, визнані ВЛК придатними або обмежено придатними і які перебувають на службі в запасі як військовозобов'язані;

чоловіки 27-60 років без досвіду служби, визнані придатними або обмежено придатними на ВЛК;

виключені з військового обліку чоловіки 18-60 років, придатні або обмежено придатні й не засуджені за тяжкий або особливо тяжкий злочин;

жінки 18-60 років, які перебуваються на військовому обліку в запасі як військовозобов'язані й визнані придатними або обмежено придатними на ВЛК.

Чим керуються ТЦК при залученні військовозобов'язаних до ЗСУ

Екскерівник Харківського обласного ТЦК Володимир Арап в інтерв'ю ArmyInform наголосив на важливості залучення до служби придатних за станом здоров'я громадян. Тому пріоритет надається молодшим категоріям призовників.

Крім того, під час відбору враховуються спеціальності призовників. У ТЦК наголосили на необхідності різноманітного кола спеціалістів як на передовій, так і в тилу.

Як повідомив виданню NV офіцер Харківського обласного ТЦК підполковник Андрій Котенко, більшість чоловіків, які подали документи на контракт у жовтні, віддали перевагу посадам десантника, морської піхоти чи оператора бойових безпілотників. З іншого боку, жінки переважно обіймають такі посади, як зв'язківці, медики, кухарі.

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