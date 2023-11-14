В то же время, ТЦК и СП имеют определенные критерии, которые они учитывают при привлечении военнообязанных граждан к службе в рядах Вооруженных Сил. Кого именно сейчас могут мобилизовать и какие показатели учитывают ТЦК – читайте в материале 24 Канала.
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Кого сейчас мобилизуют на службу в армию
В настоящее время при привлечении военнообязанных лиц к службе в рядах Вооруженных сил руководствуются законом о мобилизационной подготовке и мобилизации. Там определен четкий перечень людей, которых могут мобилизовать в армию.
В частности, в настоящее время мобилизации в Украине подлежат следующие категории населения:
- мужчины от 18 до 60 лет, признанные ВЛК годными или ограниченно годными и находящиеся на службе в запасе как военнообязанные;
- мужчины 27-60 лет без опыта службы, признанные годными или ограниченно годными на ВЛК;
- исключенные из военного учета мужчины 18-60 лет, пригодные или ограниченно пригодные и не осужденные за тяжкое или особо тяжкое преступление;
- женщины 18-60 лет, состоящие на военном учете в запасе как военнообязанные и признанные годными или ограниченно годными на ВЛК.
Чем руководствуются ТЦК при привлечении военнообязанных в ВСУ
Экс-начальник Харьковского областного ТЦК Владимир Арап в интервью ArmyInform отметил важность привлечения в службу пригодных по состоянию здоровья граждан. Поэтому приоритет предоставляется младшим категориям призывников.
Кроме того, при отборе учитываются специальности призывников. В ТЦК отметили необходимость разнообразного круга специалистов как на передовой, так и в тылу.
Как сообщил изданию NV офицер Харьковского областного ТЦК подполковник Андрей Котенко, большинство мужчин, подавших документы на контракт в октябре, предпочли должности десантника, морской пехоты или оператора боевых беспилотников. С другой стороны, женщины в основном занимают такие должности, как связисты, медики, повара.
Минобороны установило новую стратегию военной службы
- Министерство обороны объявило о намерении к 2028 году существенно изменить военную службу. Так, традиционная система призыва будет постепенно заменена альтернативным подходом, предусматривающим интенсивную военную подготовку для граждан призывного возраста.
- В конце концов Минобороны уже подписало соглашение с популярной рекрутинговой компанией. Это поможет гражданам выбрать специальность для своих навыков и умений.
- Кроме того, Михаил Федоров обнародовал планы по инновационному пилотному проекту, сосредоточенному на смартмобилизации. Целью этой инициативы является расширение возможностей волонтеров, позволив им выбрать конкретную профессию или специальность, что в конечном итоге повысит их эффективность в армии.