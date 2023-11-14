В то же время, ТЦК и СП имеют определенные критерии, которые они учитывают при привлечении военнообязанных граждан к службе в рядах Вооруженных Сил. Кого именно сейчас могут мобилизовать и какие показатели учитывают ТЦК – читайте в материале 24 Канала.

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Кого сейчас мобилизуют на службу в армию

В настоящее время при привлечении военнообязанных лиц к службе в рядах Вооруженных сил руководствуются законом о мобилизационной подготовке и мобилизации. Там определен четкий перечень людей, которых могут мобилизовать в армию.

В частности, в настоящее время мобилизации в Украине подлежат следующие категории населения:

мужчины от 18 до 60 лет, признанные ВЛК годными или ограниченно годными и находящиеся на службе в запасе как военнообязанные;

мужчины 27-60 лет без опыта службы, признанные годными или ограниченно годными на ВЛК;

исключенные из военного учета мужчины 18-60 лет, пригодные или ограниченно пригодные и не осужденные за тяжкое или особо тяжкое преступление;

женщины 18-60 лет, состоящие на военном учете в запасе как военнообязанные и признанные годными или ограниченно годными на ВЛК.

Чем руководствуются ТЦК при привлечении военнообязанных в ВСУ

Экс-начальник Харьковского областного ТЦК Владимир Арап в интервью ArmyInform отметил важность привлечения в службу пригодных по состоянию здоровья граждан. Поэтому приоритет предоставляется младшим категориям призывников.

Кроме того, при отборе учитываются специальности призывников. В ТЦК отметили необходимость разнообразного круга специалистов как на передовой, так и в тылу.

Как сообщил изданию NV офицер Харьковского областного ТЦК подполковник Андрей Котенко, большинство мужчин, подавших документы на контракт в октябре, предпочли должности десантника, морской пехоты или оператора боевых беспилотников. С другой стороны, женщины в основном занимают такие должности, как связисты, медики, повара.

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