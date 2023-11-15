Під час загальної мобілізації в Україні приймають закони, які вносять певні зміни у цей процес. Юрист Євген Довбак розповів, що деякі категорії не підлягають призову.

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Хто не підлягає мобілізації

За ствердженням юриста, мобілізувати не можуть:

осіб, заброньовані установами, органами державної влади (що підтверджується відповідними довідками);

осіб з інвалідністю або не придатні до військової служби (має підтверджуватися довідкою та висновком ВЛК);

батьків, чоловіки та жінки, які утримують 3 і більше дітей віком до 18 років;

чоловіка або жінку, які самостійно виховують одну дитину.

Чи можуть мобілізувати поліцейського

За словами юриста, поліцейські належать до тієї категорії, якій надається відстрочка від призову на військову службу під час загальної мобілізації. Тому поліцейські воюють на фронті в добровільному порядку.

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