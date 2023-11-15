Во время всеобщей мобилизации в Украине принимают законы, которые вносят определенные изменения в этот процесс. Юрист Евгений Довбак рассказал, что некоторые категории не подлежат призыву.

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Кто не подлежит мобилизации

По утверждению юриста, мобилизовать не могут:

лиц, забронированных учреждениями, органами государственной власти (что подтверждается соответствующими справками);

лиц с инвалидностью или не пригодные к военной службе (должны подтверждаться справкой и заключением ВВК);

родителей, мужчины и женщины, которые содержат 3 и более детей младше 18 лет;

мужчину или женщину, самостоятельно воспитывающую одного ребенка.

Могут ли мобилизовать полицейского

По словам юриста, полицейские относятся к категории, которой предоставляется отсрочка от призыва на военную службу во время общей мобилизации. Потому полицейские воюют на фронте в добровольном порядке.

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