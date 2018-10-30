Общая история – это сложно: Климкин о конфликте с Польшей

Отношения Украины и Польши хорошие и о конфликте между странами речь не идет.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во Львове, передает "Европейская правда".

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По его словам, в Украине с Россией нет конфликта, но есть эмоциональный контекст, который основывается на исторических событиях.

Польские политики стремятся расставить все точки над "и", лишь основываясь на своем видении исторических событий. История – сложная штука. Общая история – еще сложнее,

– сказал Климкин.

Он призвал политиков не спекулировать историей и взвешенно подходить к решению исторических вопросов.

"Там, где речь идет об истории, нет места эмоциям. Я пытаюсь донести польским коллегам, что государство не может отвечать за преступления отдельных военизированных отрядов, неподконтрольных государству. Ставить знак равенства между отдельными отрядами – это маразм, это не соответствует ни исторической правде, ни реальности. Политики не должны спекулировать историей. Политика – это для современности и будущего, а историю нужно оставить для ученых. Для государства важно смотреть вперед, а не в прошлое", – пояснил он.

К слову, глава МИД Польши Яцек Чапутович сообщил, что Польша будет оказывать Украине поддержку в противодействии российской агрессии. Кроме того, украинский политзаключенный Олег Сенцов получит награду Pro Dignitate Humana.