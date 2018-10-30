Спільна історія – це складно: Клімкін про конфлікт з Польщею

Відносини України і Польщі добрі та про конфлікт між країнами не йдеться.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін у Львові, передає "Європейська правда".

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За його словами, в Україні з Росією немає конфлікту, але є емоційний контекст, яка ґрунтується на історичних подіях.

Польські політики прагнуть розставити всі крапки над "і", лише ґрунтуючись на своєму баченні історичних подій. Історія – складна штука. Спільна історія – ще складніша,

– сказав Клімкін.

Він закликав політиків не спекулювати історією і виважено підходити до вирішення історичних питань.

"Там, де йдеться про історію, немає місця емоціям. Я намагаюся донести польським колегам, що держава не може відповідати за злочини окремих воєнізованих загонів, непідконтрольних державі. Ставити знак рівності між окремими загонами – це маразм, це не відповідає ані історичній правді, ані реальності. Політики не мають спекулювати історією. Політика – це для сучасності і майбутнього, а історію потрібно залишити для науковців. Для держави важливо дивитися вперед, а не у минуле", – пояснив він.

До слова, голова МЗС Польщі Яцек Чапутович повідомив, що Польща надаватиме Україні підтримку в протидії російській агресії. Окрім того, український політв'язень Олег Сенцов отримає нагороду Pro Dignitate Humana.