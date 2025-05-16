Общались в рамках прекращения огня и вопросах обмена, – Умеров о переговорах с Россией
- На переговорах в Стамбуле украинская и российская делегации обсудили 2 вопроса.
- Рустем Умеров заявил, что речь шла о прекращении огня и обмене пленными.
В Стамбуле 16 мая прошли переговоры между украинской и российской делегациями. Министр обороны рассказал, о чем именно говорилось во время переговоров.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Рустема Умерова по результатам переговоров с Россией в Стамбуле.
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Умеров о переговорах в Стамбуле
Министр обороны рассказал, что есть директива президента. Сегодня обсуждали 2 вопроса.
Целью наших переговоров было обсуждение прекращения огня, обмен пленными. Также мы потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран,
– заявил Умеров.
Также отметил, что говорили об обмене в формате "1000 на 1000". Добавил, что Украина работает над другими модальностями этого обмена. О следующих шагах в рамках переговоров сообщат позже.
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Обратите внимание! Все, что известно о переговорах украинской и российской делегаций в Стамбуле 16 мая читайте в нашем материале.