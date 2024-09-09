Речь идет о представителе нидерландских правых популистов, лидера партии "Свобода" Герте Вилдерсе. Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что Украине важны встречи даже с политиками, которые не поддерживают нашу страну.

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Важная встреча Зеленского в Италии

Главный консультант объяснил, что Украине необходимы встречи не только с теми, кто поддерживает нашу страну, но и с противниками. Это происходит для того, чтобы объяснить, какие они получат выгоды от поддержки Украины и от перспектив интеграции Украины в ЕС.

Вилдерс сейчас не возглавляет правительство Нидерландов, однако его сила довольно популярна. Нужно искать диалоги и аргументы, которые его сила может использовать через призму поддержки Украины,

– объяснил Ус.

Украина имеет определенные общие точки соприкосновения с Нидерландами. Для примера, 17 июля 2014 года, российские войска сбили нидерландский пассажирский самолет Boeing 777, сама Россия заявляет о "политизации" дела и до сих пор не признала свою вину.

По коррупции, то, по словам главного консультанта, в других странах она тоже присутствует. Хотя ее не так много, как в Украине, но отрицать факт ее существования нельзя.

Мы должны поблагодарить за совет, подчеркнуть, чтобы страны шли на наш диалог. Такие встречи нужны, нужны разъяснения интересов для этих стран,

– отметил Ус.

Мир понимает, что в случае поражения Украины в войне, она будет продолжаться годами с другими странами ЕС. Поэтому Нидерланды также должны быть заинтересованы в поддержке нашей страны.