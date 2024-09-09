Мовиться про представника нідерландських правих популістів, лідера партії "Свобода" Герта Вілдерса. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що Україні важливі зустрічі навіть з політиками, які не підтримують нашу країну.

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Важлива зустріч Зеленського в Італії

Головний консультант пояснив, що Україні необхідні зустрічі не лише з тими, хто підтримує нашу країну, а й з противниками. Це відбувається для того, аби пояснити, які вони отримають вигоди від підтримки України та від перспектив інтеграції України в ЄС.

Вілдерс зараз не очолює уряд Нідерландів, однак його сила є доволі популярна. Потрібно шукати діалоги та аргументи, які його сила може використати через призму підтримки України,

– пояснив Ус.

Україна має певні спільні точки дотику з Нідерландами. Для прикладу, 17 липня 2014 року, російські війська збили нідерландський пасажирський літак Boeing 777, сама Росія заявляє про "політизацію" справи та досі не визнала свою провину.

Щодо корупції, то, за словами головного консультанта, в інших країнах вона теж присутня. Хоч її не так багато, як в Україні, але заперечувати факт її існування не можна.

Ми маємо подякувати за пораду, наголосити, щоб країни йшли на наш діалог. Такі зустрічі потрібні, потрібні роз'яснення інтересів для цих країн,

– зауважив Ус.

Світ розуміє, що у випадку поразки України у війні, вона буде продовжуватись роками з іншими країнами ЄС. Тому Нідерланди також мають бути зацікавлені у підтримці нашої країни.