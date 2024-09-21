Зеленский призвал почтить погибших военных минутой молчания 1 октября: детали
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский в День защитников и защитниц Украины, 1 октября, призвал почтить погибших Героев минутой молчания.
Владимир Зеленский объяснил, что с Герои должны жить в наших сердцах. Ежедневно в Украине в 9:00, согласно указу президента от 16 марта 2022 года, происходит общенациональная минута молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии России против Украины.
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В Украине 1 октября состоится общенациональная минута молчания
Стой. Остановись. Вспомни тех, кто отдал свою жизнь за независимость. За то, чтобы Украина была свободной. 1 октября в 9:00 в День защитников и защитниц Украины – общенациональная минута молчания,
– говорится в ролике.
Владимир Зеленский написал, что наш долг – почтить всех защитников и защитниц Украины, которые отдали свою жизнь, защищая независимость нашего государства.
Общенациональная минута молчания в 9:00 1 октября: смотрите ролик
Помним. Остаемся благодарными. Всей страной,
– призвал президент.
Владимир Зеленский заявлял в феврале 2024 года, что Украина потеряла на войне погибшими 31 тысячу украинских военных.
По недавней публикации The Wall Street Journal, что в войне с Россией погибло 80 тысяч украинских военных, то президент сказал, что эти данные не соответствуют действительности.
Редакция 24 Канала искренне сочувствует всем семьям, которые потеряли родных на войне. Вечная слава и вечная память Героям.