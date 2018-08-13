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Общественный защитник встретился с Романом Сущенко

21 Читати новину українською
Роман Сущенко
Роман Сущенко / focus.ua

13 августа Марк Фейгин, который является адвокатом украинского пленника Романа Сущенко, заявил, что на прошлой неделе он так и не смог пройти к подзащитному, и посетил его сегодня.

Об этом Укринформу сообщил Фейгин.

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"На прошлой неделе мне так и не удалось пройти к Роману Сущенко в "Лефортово". Смог пройти только сегодня. Обсуждали текущие вопросы. Также планирую быть у него 24 августа. Но там у меня, по жребию, лишь восьмой номер. Поэтому, учитывая все сложности с прохождением адвокатов в СИЗО "Лефортово", когда точно смогу к нему попасть, не знаю", – сказал Марк Фейгин.

По его словам, проблема с посещением подзащитных в СИЗО "Лефортово" заключается в том, что там ограниченное количество кабинетов для посещения, а следователи проходят без очереди. Поэтому определенное количество адвокатов на день не успевает пройти согласно жеребьевке.

Напомним, 4 июня Московский городской суд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. В России его судили по так называемому делу о шпионаже.
К слову, главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского могут обменять на украинского журналиста, политзаключенного в России Романа Сущенко. Такое убеждение высказал адвокат Вышинского Андрей Доманский.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ заложники Роман Сущенко Марк Фейгин
Источник: 24 Канал
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