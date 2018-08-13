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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Громадський захисник зустрівся з Романом Сущенком

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Роман Сущенко
Роман Сущенко / focus.ua

13 серпня Марк Фейгін, який є адвокатом українського бранця Романа Сущенка, заявив, що минулого тижня він так і не зміг пройти до підзахисного, і відвідав його сьогодні.

Про це Укрінформу повідомив Фейгін.

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"Минулого тижня мені так і не вдалося пройти до Романа Сущенка у "Лефортово". Зміг пройти тільки сьогодні. Обговорювали поточні питання. Також планую бути у нього 24 серпня. Але там у мене, за жеребом, лише восьмий номер. Тому, враховуючи усі складнощі з проходженням адвокатів у СІЗО "Лефортово", коли точно зможу до нього потрапити, не знаю", – сказав Марк Фейгін.

За його словами, проблема з відвідуванням підзахисних у СІЗО "Лефортово" полягає в тому, що там обмежена кількість кабінетів для відвідування, а слідчі проходять без черги. Тому певна кількість адвокатів на день не встигає пройти згідно з жеребкуванням.

Нагадаємо, 4 червня Московський міський суд засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії строгого режиму. У Росії його судили у так званій справі про шпигунство.
До слова, головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського можуть обміняти на українського журналіста, політв'язня в Росії Романа Сущенка. Таке переконання висловив адвокат Вишинського Андрій Доманський.

Теги: Новини України Марк Фейгін Роман Сущенко Українці в полоні РФ заручники
Джерело: 24 Канал
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