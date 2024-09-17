Курщина подарила надежду: какое влияние эта операция оказала на общество

Вооруженные Силы Украины начали операцию в Курской области. В нашем обществе это событие встретили очень радостно и с большими ожиданиями.

Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что Курщина подарила людям надежду, что ситуация быстро будет развиваться в пользу Украины. Однако были и "вбросы" о невыгодном для нашего государства финал этой операции.

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Что показала Курская операция

Игорь Чаленко отметил, что операция в Курской области показала, что, привлекая небольшое количество ресурсов, можно выявить слабость России, чтобы нанести туда неприятный для Москвы удар.

Он добавил, что те силы, которые военное командование Украины использовало на территории России, не позволили бы переломить ситуацию на Покровском или Кураховском направлениях.

Операция показала конкретную слабину – россиян можно и нужно бить. Она предоставила возможности для будущих переговоров,

– сказал политолог.

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Чаленко подчеркнул, что Владимир Путин начал перебрасывать на оборону Курщины не только срочников, но и военных с боевым опытом.

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"Сейчас фиксируется уменьшение количества применения артиллерии на Покровском направлении более чем в 3 раза. И это именно потому, что много ресурсов сейчас перенесено на Курское направление", – подчеркнул он.

Российская пропаганда

Глава Центра анализа и стратегий заметил, что в украинском обществе есть люди, которые устали от войны и призывают соглашаются на любые условия Путина. Мол, вроде бы это остановит Россию.

К сожалению, такими людьми очень легко манипулировать. Российская пропаганда этим и занимается через социальные сети. Но часть таких граждан не является критически большой. Украинцы готовы продолжать бороться дальше. Именно это является очень неприятным фактором для страны-агрессора,

– высказался Игорь Чаленко.