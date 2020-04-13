Общество должно знать правду, – Зеленский о пожаре в Чернобыльской зоне

Владимир Зеленский отреагировал на пожар в Чернобыльской зоне, который длится уже 10 дней. Он поблагодарил пожарных, которые пытаются обуздать пожар.

Президент Украины отметил, что внимательно следит за ситуацией в Чернобыльской зоне. Об этом он написал в фейсбуке.

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Зеленский добавил, что 13 апреля заслушает информацию от председателя ГСЧС Николая Чечеткина относительно пожаров.

Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности,

– написал президент.

Пожар в Чернобыльской зоне: главное

Информация о возгорании поступила 4 апреля. Загорелась трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья. Худшей ситуация была 5 апреля, тогда общая площадь пожара составила около 100 гектаров.

В ГСЧС говорят, что сейчас ситуация контролируемая. Ранее в ведомстве отмечали, что она – сложная. Радиационный фон в Чернобыльской зоне нормализовался. Спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет. Правда, по информации специалистов, грязный воздух может дойти и до Киева.

Правоохранители уже задержали подозреваемого в поджоге и вручили ему подозрение – это 27-летний житель Полесского района Киевской области. Он говорит, что поджег дикорастущую траву в нескольких местах вблизи заброшенной местной фермы ради забавы.

Впрочем, сейчас есть несколько версий относительно причин масштабных пожаров в Чернобыльской зоне.

Обратите внимание! Верховная Рада Украины приняла законопроект о повышении штрафов за поджог травы. Отныне минимальная сумма штрафа возрастет с 170 гривен до 3 тысяч 60 гривен. Соответствующий проект закона поддержали 328 народных избранников.

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