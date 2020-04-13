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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Суспільство має знати правду, – Зеленський про пожежу в Чорнобильській зоні

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      Зеленський прокоментував пожежу у Чорнобильській зоні / Пресслужба Кабміну

      Володимир Зеленський відреагував на пожежу в Чорнобильській зоні, яка триває вже 10 днів. Він подякував вогнеборцям, які намагаються приборкати пожежу.

      Президент України наголосив, що уважно стежить за ситуацією у Чорнобильській зоні. Про це він написав у фейсбуці.

      Важливо Масштабні пожежі у Чорнобильській зоні: що відомо про рівень радіації

      Зеленський додав, що 13 квітня заслухає інформацію від голови ДСНС Миколи Чечоткіна щодо пожеж.

      Висновки не забаряться. Суспільство має знати правду та бути в безпеці,
      – написав президент.

      Пожежа у Чорнобильській зоні: головне

      • Інформація про займання надійшла 4 квітня. Загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева. Найгіршою ситуація була 5 квітня, тоді загальна площа пожежі становила приблизно 100 гектарів.
      • У ДСНС кажуть, що зараз ситуація є контрольованою. Раніше у відомстві наголошували, що вона – складна. Радіаційний фон у Чорнобильській зоні нормалізувався. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає. Щоправда, за інформацією фахівців, брудне повітря може дійти й до Києва.
      • Правоохоронці вже затримали підозрюваного у підпалі та вручили йому підозру – це 27-річний житель Поліського району на Київщині. Він каже, що підпалив дикорослу траву в декількох місцях поблизу покинутої місцевої ферми заради забави.
      • Втім, наразі є декілька версій щодо причин масштабних пожеж у Чорнобильській зоні.

      Зверніть увагу! Верховна Рада України схвалила законопроєкт про підвищення штрафів за підпал трави. Відтепер мінімальна сума штрафу зросте від 170 гривень до 3 тисяч 60 гривень. Відповідний проєкт закону підтримали 328 народних обранців.

      Чому не можна палити суху траву: дивіться відео

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Президент України ДСНС Верховна Рада Володимир Зеленський Чорнобиль Пожежа в Чорнобильській зоні Пожежа Новини України
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