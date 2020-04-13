Суспільство має знати правду, – Зеленський про пожежу в Чорнобильській зоні
Володимир Зеленський відреагував на пожежу в Чорнобильській зоні, яка триває вже 10 днів. Він подякував вогнеборцям, які намагаються приборкати пожежу.
Президент України наголосив, що уважно стежить за ситуацією у Чорнобильській зоні. Про це він написав у фейсбуці.
Важливо Масштабні пожежі у Чорнобильській зоні: що відомо про рівень радіації
Зеленський додав, що 13 квітня заслухає інформацію від голови ДСНС Миколи Чечоткіна щодо пожеж.
Висновки не забаряться. Суспільство має знати правду та бути в безпеці,
– написав президент.
Пожежа у Чорнобильській зоні: головне
- Інформація про займання надійшла 4 квітня. Загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева. Найгіршою ситуація була 5 квітня, тоді загальна площа пожежі становила приблизно 100 гектарів.
- У ДСНС кажуть, що зараз ситуація є контрольованою. Раніше у відомстві наголошували, що вона – складна. Радіаційний фон у Чорнобильській зоні нормалізувався. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає. Щоправда, за інформацією фахівців, брудне повітря може дійти й до Києва.
- Правоохоронці вже затримали підозрюваного у підпалі та вручили йому підозру – це 27-річний житель Поліського району на Київщині. Він каже, що підпалив дикорослу траву в декількох місцях поблизу покинутої місцевої ферми заради забави.
- Втім, наразі є декілька версій щодо причин масштабних пожеж у Чорнобильській зоні.
Зверніть увагу! Верховна Рада України схвалила законопроєкт про підвищення штрафів за підпал трави. Відтепер мінімальна сума штрафу зросте від 170 гривень до 3 тисяч 60 гривень. Відповідний проєкт закону підтримали 328 народних обранців.
Чому не можна палити суху траву: дивіться відео
Читайте також
-
Пожежа у Чорнобильській зоні: чи є небезпека для людейсьогодні , 20:17
-
Карантин відкрив нам очісьогодні , 22:00
-
В Білорусі помирають не від коронавірусу, а від хронічних хвороб, – Лукашенкосьогодні , 16:46
-
Спалахнув хутір "Обирок" на Чернігівщині, який заснував Леонід Кантер: відеосьогодні , 18:56
-
Коронакриза б'є по Путіну: до чого вже потрібно готуватись Українісьогодні , 17:00
-
Через пожежу у Чорнобильській зоні сотні тварин залишилися без житла та їжі: щемливе відеосьогодні , 18:09