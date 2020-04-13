Суспільство має знати правду, – Зеленський про пожежу в Чорнобильській зоні

Володимир Зеленський відреагував на пожежу в Чорнобильській зоні, яка триває вже 10 днів. Він подякував вогнеборцям, які намагаються приборкати пожежу.

Президент України наголосив, що уважно стежить за ситуацією у Чорнобильській зоні. Про це він написав у фейсбуці.

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Зеленський додав, що 13 квітня заслухає інформацію від голови ДСНС Миколи Чечоткіна щодо пожеж.

Висновки не забаряться. Суспільство має знати правду та бути в безпеці,

– написав президент.

Пожежа у Чорнобильській зоні: головне

Інформація про займання надійшла 4 квітня. Загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева. Найгіршою ситуація була 5 квітня, тоді загальна площа пожежі становила приблизно 100 гектарів.

У ДСНС кажуть, що зараз ситуація є контрольованою. Раніше у відомстві наголошували, що вона – складна. Радіаційний фон у Чорнобильській зоні нормалізувався. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає. Щоправда, за інформацією фахівців, брудне повітря може дійти й до Києва.

Правоохоронці вже затримали підозрюваного у підпалі та вручили йому підозру – це 27-річний житель Поліського району на Київщині. Він каже, що підпалив дикорослу траву в декількох місцях поблизу покинутої місцевої ферми заради забави.

Втім, наразі є декілька версій щодо причин масштабних пожеж у Чорнобильській зоні.

Зверніть увагу! Верховна Рада України схвалила законопроєкт про підвищення штрафів за підпал трави. Відтепер мінімальна сума штрафу зросте від 170 гривень до 3 тисяч 60 гривень. Відповідний проєкт закону підтримали 328 народних обранців.

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