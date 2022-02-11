С общими позициями, но без документа, – Ермак рассказал об итогах "Норманди"

В Берлине 10 февраля состоялась встреча советников лидеров нормандского формата, которая по киевскому времени затянулась до 11 февраля. Об итогах встречи по ее завершении рассказал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

В общей сложности встреча длилась более 8 часов, сообщает 24 канал. Андрей Ермак отметил, что это одна из самых продолжительных, но не рекордная.

Для сравнения Ермак назвал главные цели Украины на предстоящих переговорах советников "Норманди"

С общими позициями и без документа

По итогам встречи глава канцелярии Владимира Зеленского заверил, что для достижения желаемого результата готов вести даже 24-часовые переговоры.

Я считаю, это хорошо, что продолжаются переговоры в нормандском формате. Сегодня все стороны подтвердили, что мы настроены продолжать эти переговоры,

– отметил Андрей Ермак.

Также все стороны были единственными в позиции, что необходимо разблокировать работу трехсторонней контактной группы. Впрочем, к сожалению, не удалось дойти до какого-либо документа.

"Было бы очень хорошо, если бы на вторую встречу в нормандском формате после длительного перерыва мы смогли что-то согласовать. Желание такое есть, но сегодня произошло как произошло", – рассказал глава ОПУ.

Резюмируя, он заверил, что продолжит работать в нужном направлении и ожидает еще одной встречи. Также Ермак подчеркнул, что украинская сторона в переговорах настроена на конструктив.

Затем, отвечая на вопрос, он также допустил такой вариант, что следующая встреча нормандских советников состоится в Турции. Там может состояться и встреча президентов Украины и России.

Все поддержали прекращение огня

Отдельно Андрей Ермак отметил, что все четыре стороны нормандского формата советников – Украина, Россия, Германия и Франция – говорили о приверженности режиму прекращения огня.

Все поддержали прекращение огня без всяких условий. Это очень важно. Только в атмосфере выполнения этого режима действительно есть возможность продолжать переговоры,

– подчеркнул глава Офиса Президента.

Прессконференция Андрея Ермака: смотрите видео

Встреча в Берлине

В немецкой столице 10 февраля стартовал очередной этап переговоров советников нормандской четверки – президентов Украины, России и Франции, а также канцлер Германии.

Кроме Ермака в Берлин также прибыла первая вице-премьер-министр – министерша экономики Юлия Свириденко. В Германии украинская делегация проведет ряд встреч с немецкими чиновниками, в частности: