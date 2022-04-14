В общине проживало 50 тысяч человек, а осталось 3 тысячи, – мэр Бучи об эвакуации местных

В течение 33 дней город Буча страдал от зверств российских оккупантов, которые безжалостно расстреливали, насиловали и пытали мирных жителей.

Многие из погибших стремились эвакуироваться, но не успели, передает 24 канал.

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В то же время городской голова Бучи Анатолий Федорук рассказал, что с первого дня вторжения России каждый взрослый человек принимал решение – оставаться в городе или уезжать. Это ведь не принудительное выселение, а сознательная эвакуация из-за ряда рисков.

Из 50 тысяч человек, проживавших в Буче, осталось 3

Мы, как местные власти, имевшие вызовы относительно захвата города, начали работать над тем, чтобы безопасно направить наших граждан в назначенные коридоры,

– сказал мэр.

Федорчук отметил, что если говорить масштабно и взять соотношение жителей, то до вторжения России 24 февраля в общине проживало 50 тысяч человек. В настоящее время осталось 3 тысячи.

Покидали город не все

По словам городского головы Бучи, люди остались из-за работы или потому, что не хотели или у них не было куда уезжать.

Весь период оккупации мы провели вместе с ними. Риски действительно есть. Поэтому мы не отдыхаем, что все – у нас мир. Мир наступит только после великой победы нашего государства,

– добавил Федорчук.

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