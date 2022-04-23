Обследовать уничтоженный крейсер "Москва" отправили столетнее судно "Коммуна"
Источник:Defence-ua
Для обследования уничтоженного крейсера "Москва" россияне отправили настоящий музейный экспонат – спасательное судно "Коммуна", которому уже 109 лет.
Судно спустили на воду еще в 1913 году под названием Волхов. Это раритет русского флота и старейший действующий корабль военно-морских сил в мире
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"Коммунна" покинула Севастополь и направляется в "Москву". Об этом сообщил исследователь Саттон.
Подвиги "Коммунны"
За 110 лет "Коммуна" пережила много ремонтов и модернизаций. Она подняла 5 подлодок в 1917, 1928, 1931, 1956 и 1957 годах. Максимальная глубина и размер поднятого корабля – 84 метра.
Для подводных работ на судне имеется спасательный глубоководный аппарат АС-28, оснащенный двумя манипуляторами. Он может погружаться на глубину до 1000 метров.
Как потопили "Москву"
Крейсер подбили украинским береговым ракетным комплексом "Нептун". В борт попало 2 – 3 ракеты, а затем там сдетонировал весь боезапас.
На судне было около 510 членов экипажа.
"Коммунна", когда еще называлась "Волховъ" / Фото. опубликовано Defence-ua
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