Языковой омбудсмен предлагает штрафовать за отказ обслуживать на украинском: кого это касается
- Языковой омбудсмен Елена Ивановская инициировала меры государственного контроля из-за отказа обслуживания на украинском языке.
- За это нарушение предусмотрено административное наказание – штраф до 5 100 гривен; обязательное обслуживание на украинском языке касается всех работников, предоставляющих услуги.
Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская отметила, что за отказ обслуживать клиентов на украинском может быть наказание. Она привела пример грубого нарушения этого правила в Харькове.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Уполномоченного по защите государственного языка.
Смотрите также Почему в украинских вузах все чаще звучит русский язык
Кто может получить наказание за использование русского языка?
Елена Ивановская рассказала о случае, когда водитель такси в Харькове в грубой и пренебрежительной форме отказался обслуживать пассажирку на государственном языке. Женщина пожаловалась на мужчину, который включал русскую музыку, говорил "тезисами из кремлевских методичек", в частности относительно так называемых “притеснений прав русскоязычных”.
Из-за таких случаев омбудсмен инициировала начало мероприятий государственного контроля.
Параллельно мы готовим обращение к Нацполиции и СБУ о необходимости применения надлежащих мер с их стороны,
– отметила Ивановская.
Комментируя действия харьковского водителя такси Уполномоченная по вопросам государственного языка отметила, что он нарушил требования статьи 36 Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. Мужчина работает в сфере транспорта, а потому по закону должен предоставлять услуги на государственном языке.
Елена Ивановская говорит, что за это нарушение предусмотрено административное наказание – штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это от 3 400 до 5 100 гривен.
Стоит отметить! На украинском языке обязаны обслуживать клиентов работники всех сфер и компаний любой формы собственности. Это касается не только разговоров, но и написанной информации на товарах, ценниках, инструкциях и меню.
Из-за жалоб жительницы Харькова на водителя языковой омбудсмен обратилась к службам такси с призывом проверять водителей на знание и использование украинского языка, принимать во внимание жалобы пассажиров и оперативно реагировать на них.
Что известно о предложениях нового языкового омбудсмена?
После того, как Елена Ивановская вступила в должность, она предложила отменить особый статус русского языка. По ее мнению, язык врага используется для еще большей дестабилизации в условиях полномасштабной войны. Зато чиновница считает необходимым создать единое украиноязычное пространство и интегрировать украинский в современные цифровые продукты.
По мнению Ивановской, нужно на законодательном уровне запретить публичное исполнение русскоязычных песен. Сейчас таких ограничений в Украине нет.
Уполномоченная по вопросам государственного языка также поддерживает блокирование русской музыки на платформах как Spotify, Apple Music и YouTube Music в Украине для защиты культурного пространства и национальной безопасности.