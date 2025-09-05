Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Уполномоченного по защите государственного языка.

Кто может получить наказание за использование русского языка?

Елена Ивановская рассказала о случае, когда водитель такси в Харькове в грубой и пренебрежительной форме отказался обслуживать пассажирку на государственном языке. Женщина пожаловалась на мужчину, который включал русскую музыку, говорил "тезисами из кремлевских методичек", в частности относительно так называемых “притеснений прав русскоязычных”.

Из-за таких случаев омбудсмен инициировала начало мероприятий государственного контроля.

Параллельно мы готовим обращение к Нацполиции и СБУ о необходимости применения надлежащих мер с их стороны,

– отметила Ивановская.

Комментируя действия харьковского водителя такси Уполномоченная по вопросам государственного языка отметила, что он нарушил требования статьи 36 Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. Мужчина работает в сфере транспорта, а потому по закону должен предоставлять услуги на государственном языке.

Елена Ивановская говорит, что за это нарушение предусмотрено административное наказание – штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это от 3 400 до 5 100 гривен.

Стоит отметить! На украинском языке обязаны обслуживать клиентов работники всех сфер и компаний любой формы собственности. Это касается не только разговоров, но и написанной информации на товарах, ценниках, инструкциях и меню.

Из-за жалоб жительницы Харькова на водителя языковой омбудсмен обратилась к службам такси с призывом проверять водителей на знание и использование украинского языка, принимать во внимание жалобы пассажиров и оперативно реагировать на них.

Что известно о предложениях нового языкового омбудсмена?