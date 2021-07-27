Две трети украинцев считают, что дела в стране идут неправильно
Источник:Социологическая группа "Рейтинг"
Лишь 25% опрошенных считают, что Украина движется в правильном направлении. Тогда как еще 67% респондентов имеют противоположное мнение.
Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".
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Заметим, что в течение последних месяцев результат оценки ситуации в стране почти не менялся. Он держался примерно на одном уровне – 65 – 70%. При этом количество респондентов, которые положительно оценивают направление движения страны, стабильно увеличивается.
Как меняется оценка украинцев ситуации в стране / Фото "Рейтинга"
Интересно, что оценка хода дел в стране меняется в зависимости от региона и электоральных симпатий. К примеру, мнение, что Украина движется в неправильном направлении, преобладает у жителей востока. При этом оптимистично настроены жители запада и центра страны.
Убеждены, что дела в Украине идут в правильном направлении аж 57% сторонников "Слуги народа". А вот 98% голосующих за "партию Шария" настаивают на обратном.
Как украинцы оценивают ход дел в Украине / Фото "Рейтинга"
Что известно об опросе?
Исследование провела Социологическая группа "Рейтинг" 23 – 25 июля 2021 года. Всего опросили 2 500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: CATI. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.