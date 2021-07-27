Две трети украинцев считают, что дела в стране идут неправильно

Лишь 25% опрошенных считают, что Украина движется в правильном направлении. Тогда как еще 67% респондентов имеют противоположное мнение.

Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

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Заметим, что в течение последних месяцев результат оценки ситуации в стране почти не менялся. Он держался примерно на одном уровне – 65 – 70%. При этом количество респондентов, которые положительно оценивают направление движения страны, стабильно увеличивается.



Как меняется оценка украинцев ситуации в стране / Фото "Рейтинга"

Интересно, что оценка хода дел в стране меняется в зависимости от региона и электоральных симпатий. К примеру, мнение, что Украина движется в неправильном направлении, преобладает у жителей востока. При этом оптимистично настроены жители запада и центра страны.

Убеждены, что дела в Украине идут в правильном направлении аж 57% сторонников "Слуги народа". А вот 98% голосующих за "партию Шария" настаивают на обратном.



Как украинцы оценивают ход дел в Украине / Фото "Рейтинга"