Про це свідчать результати свіжого опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

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Зауважимо, що протягом останніх місяців результат оцінки ситуації в країні майже не змінювався. Він тримався приблизно на одному рівні – 65 – 70%. Натомість кількість респондентів, які позитивно оцінюють напрямок руху країни, стабільно збільшується.



Як змінюється оцінка українців ситуації в країні / Фото "Рейтингу"

Цікаво, що оцінка перебігу справ у країні змінюється в залежності від регіону та електоральних симпатій. До прикладу, думка, що Україна рухається у неправильному напрямку, переважає у мешканців сходу. Натомість оптимістично налаштовані мешканці заходу та центру країни.

Переконані, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку аж 57% прихильників "Слуги народу". А от 98% тих, хто голосує за "Партію Шарія" наполягають на зворотньому.



Як українці оцінюють перебіг справ в Україні / Фото "Рейтингу"