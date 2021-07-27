Про це свідчать результати свіжого опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Важливо Як українці оцінюють якість шкільної освіти та чому проти дистанційки: опитування

Зауважимо, що протягом останніх місяців результат оцінки ситуації в країні майже не змінювався. Він тримався приблизно на одному рівні – 65 – 70%. Натомість кількість респондентів, які позитивно оцінюють напрямок руху країни, стабільно збільшується.

Як змінюється оцінка українців ситуації в країні
Як змінюється оцінка українців ситуації в країні / Фото "Рейтингу"

Цікаво, що оцінка перебігу справ у країні змінюється в залежності від регіону та електоральних симпатій. До прикладу, думка, що Україна рухається у неправильному напрямку, переважає у мешканців сходу. Натомість оптимістично налаштовані мешканці заходу та центру країни.

Переконані, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку аж 57% прихильників "Слуги народу". А от 98% тих, хто голосує за "Партію Шарія" наполягають на зворотньому.

Як українці оцінюють перебіг справ в Україні
Як українці оцінюють перебіг справ в Україні / Фото "Рейтингу"

Що відомо про опитування?

Дослідження провела Соціологічна група "Рейтинг" 23 – 25 липня 2021 року. Загалом опитали 2 500 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: CATI. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.