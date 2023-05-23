Кроме этого, 3 других человека, которые могли бы находиться в разрушенном здании, были в другом месте. Об этом в эфире национального марафона рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, информирует 24 Канал.
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В Авдеевке продолжают разбирать завалы
Барабаш подчеркнул, что около 10 утра россияне попали в 5-этажный и 9-этажный дома. В первом из них, к счастью, людей не было, а вот в другом под завалами находились несколько жителей.
Он также отметил, что после авиаудара местные мужчина и женщина сразу получили ранения. Жительнице Авдеевки оказывают помощь в больнице.
О женщине пока ничего неизвестно, потому что она без сознания, в очень тяжелом состоянии,
– подчеркнул Барабаш.
Мужчина, по словам руководителя, находится в состоянии средней тяжести. Кроме этого, при разборе завалов выяснили, что 2 человека погибли: это 93-летний мужчина и 65-летняя женщина.
Барабаш также подчеркнул, что удары по Авдеевке однозначно нанесли бомбами ФАБ-500, которые весят не менее 500 килограммов.
Коммунальщики не могут разобрать завалы из-за постоянных обстрелов Авдеевки
Руководитель отметил, что работы по завалу очень усложняются из-за того, что в городе нет специальной техники. К тому же сразу после авиаудара оккупанты наносили еще десяток артиллерийских ударов по городу, а также обстреляли Авдеевку из РСЗО "Град".
"Из-за этого мы трижды прекращали проводимые вручную работы. Надеюсь, что завтра мы все же продолжим эти разборы завалов", – добавил Барабаш.
Напоследок он сказал, что город каждый день просто ровняют с землей. Более того, почти каждый день в Авдеевке после российских ударов есть погибшие и раненые.
Какая ситуация в Авдеевке сейчас
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил, что российские оккупанты продолжают системно и методично разрушать город. Следует отметить, что Авдеевка с 2014 года достойно и стойко выдерживает нашествие захватчиков.
- По словам Кириленко, в городе остаются более 1 700 человек. Все они ежедневно подвергают себя смертельной опасности. Он подчеркнул, что возможности и средства эвакуации есть и призвал эвакуироваться.
- Добавим, что на днях из села Новобахмутовка Очеретянской общины под Авдеевкой, эвакуировали двух маленьких близнецов. Их родители до последнего были против. Передумать их заставил мощный прилет на территорию населенного пункта.