Обстрел авто и покушение на Шефира: видео брифинга Офиса Президента

Под Киевом неизвестные обстреляли авто советника президента Сергея Шефира. В Офисе Президента рассказали детали инцидента.

Сейчас на месте инцидента продолжается следствие, а правоохранители разыскивают злоумышленника и его возможных сообщников. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Брифинг Офиса Президента

По предварительным данным, злоумышленник, обстрелявший автомобиль, сидел в засаде. Вероятно, он был уверен, что за рулем будет советник президента, потому что стреляли именно со стороны водителя.

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Преступление можно назвать терактом

По словам советника главы Офиса Президента, покушение на Шефира можно назвать террористическим актом. Предварительные данные следствия дают основания полагать, что это было спланировано. Основной целью злоумышленника или злоумышленников, по мнению Подоляка, была попытка запугать команду президента Владимира Зеленского. Для этого выбрали соратника и близкого друга главы государства.

Покушение именно на Шефира должно было бы продемонстрировать серьезность намерений той или иной неизвестной группы, которая хотела создать негативное впечатление влияния на всю команду,

– заявил Подоляк.

Также в Офисе президента считают обстрел авто Шефира покушением на попытку президента "сломать систему".

Причастность олигархов

Михаил Подоляк ранее заявлял о том, что к покушению на Шефира причастны сторонники олигархической системы. На брифинге он пояснил, что мотивы есть не только у олигархов, но и у всех, против кого СНБО ввел санкции. Ведь, по словам советника Ермака, все эти действия являются попыткой побороть старую теневую систему и конечно же, кому это не нравится.

Шефир сейчас в МВД

Сергей Шефир не пользовался государственной охраной, а его автомобиль не был бронированным. Также Подоляк рассказал, что личный водитель советника президента сейчас в больнице, а сам Шефир дает показания в МВД.

Конфликт Шефира и Зеленского

Михаил Подоляк опроверг информацию о том, что между президентом и его первым советником был конфликт. По его словам, российская пропаганда и различные украинские организации умышленно распространяют слухи о расколе в команде. Однако, нет никаких оснований полагать, что между Шефиром и Зеленским мог быть какой-то конфликт, следствием которого могло стать покушение на жизнь.

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