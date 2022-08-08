Десятки снарядов за сутки: враг беспощадно бил по Бахмуту, в городе горела многоэтажка

За сутки 7 августа российские захватчики выпустили по Бахмуту десятки снарядов. В результате произошло возгорание многоэтажки, разрушены частные дома и городская инфраструктура.

Ситуация в Бахмутской общине становится более напряженной. Об этом сообщил городской глава Бахмута Алексей Рева.

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Что происходит в Бахмуте

По словам мэра, город и села находятся под постоянными обстрелами.

Только за прошедшие сутки (7 августа – 24 канал) враг выпустил по мирному населению десятки снарядов. В результате чего произошло возгорание многоэтажки, разрушены частные дома, городская инфраструктура, –

рассказал Рева.



россияне продолжают обстреливать Бахмут / фото Алексея Ревы



В Бахмуте горела многоэтажка после обстрела / фото Алексея Ревы



оккупанты разрушают дома в Бахмуте / фото Алексея Ревы



Бахмут находится под постоянными обстрелами / фото Алексея Ревы



российские захватчики выпустили по Бахмуту десятки снарядов / фото Алексея Ревы

Городской глава также в очередной раз призвал местных жителей к эвакуации.

"Сохраните свои жизни, детей, родных и близких. Оставить заявку на бесплатную эвакуацию можно по телефону: 0954987615", – добавил мэр.

оккупанты пытаются захватить Бахмут

россия пытается захватить все больше территории Украины. Ее следующей целью является город Бахмут.

В Бахмуте и Северске россияне убили 5 гражданских в сутки. Также во время обстрела ранения получил 12-летний ребенок.

Как сообщали в Генштабе ВСУ, российские захватчики не оставляют попыток продвинуться на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Для этого враг применяет авиацию, чтобы проводить штурм и разрешать продвижение своей пехоты.

Американские аналитики заметили, что враг планирует надавить на Бахмут с востока. В этом они планируют воспользоваться достижениями, которые раньше имели в Новолуганском районе.

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