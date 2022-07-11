В результате обстрелов в городе сгорело около 7 домов. Об этом сообщают в Донецкой областной военной администрации 10 июля.

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От домов мало что остается

Зажигательными боевыми припасами обстреляли российские войска частный сектор Бахмута. По оперативной информации, сгорело не менее 7 частных жилых домов,

– говорится в сообщении.

Донецкая ОВА опубликовала видео с места пожаров На записи видно, что на месте некоторых домов почти ничего не осталось. Возгорания очень сильны, ведь в небе видны огромные клубы дыма. В настоящее время пожарно-спасательные подразделения ГСЧС ликвидируют последствия обстрелов.

Последствия обстрела зажигательными боеприпасами: видео

Ситуация на Донбассе по данным Генштаба

В Славянском направлении враг атаковал со ствольной и реактивной артиллерии окрестности Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки и Курульки. Также оккупанты нанесли авиационный удар неподалеку от Богородичного. Вражеский штурм в направлении Краснополья украинские воины успешно отбили

В Донецком направлении россияне готовятся к боям на Краматорском и Бахмутском направлениях.

В Новопавловском направлении враг пытается штурмовать для улучшения тактического положения. Также он активизировал армейскую авиацию.

На Краматорском направлении захватчики обстреливали районы Северского, Закотного, Серебрянки, Григоровки, Белогоровки, Верхнекаменского и Спорного из ствольной артиллерии.

На Бахмутском направлении оккупанты атаковали район возле Берестового, Покровского, Соледара, Зайцева, Вершины, Новолуганского, Клещиевки и Нью-Йорка. Также они нанесли авиаудары вблизи Берестового, Спорного, Стряповки и Углегорской ТЭС.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обстреляли местность вблизи Авдеевки, Карловки, Марьинки, Серебряного, Новомихайловки, Угледара, Времевки.

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