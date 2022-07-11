Внаслідок обстрілів у місті згоріло близько 7 будинків. Про це повідомляють в Донецькій обласній військовій адміністрації 10 липня.
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Від будинків мало що залишається
Запалювальними бойовими припасами обстріляли російські війська приватний сектор Бахмута. За оперативною інформацією, згоріло щонайменше 7 приватних житлових будинків,
– мовиться в повідомленні.
Донецька ОВА опублікувала відео з місця пожеж. На записі видно, що на місці деяких будинків майже нічого не залишилося. Займання дуже сильні, адже в небі видно величезні клубки диму. Зараз пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки обстрілу.
Наслідки обстрілу запалювальними боєприпасами: відео
Ситуація на Донбасі за даними Генштабу
- На Слов'янському напрямку ворог атакував зі ствольної та реактивної артилерії околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки. Також окупанти завдали авіаційного удару неподалік Богородичного. Ворожий штурм в напрямку Краснопілля українські воїни успішно відбили
- На Донецькому напрямку росіяни готуються до боїв на Краматорському та Бахмутському напрямках.
- На Новопавлівському напрямку ворог намагається штурмувати для покращення тактичного положення. Також він активізував армійську авіацію.
- На Краматорському напрямку загарбники обстрілювали райони Сіверська, Закітного, Серебрянки, Григорівки, Білогорівки, Верхньокам'янського та Спірного зі ствольної артилерії.
- На Бахмутському напрямку окупанти атакували район біля Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка. Також вони завдали авіаударів поблизу Берестового, Спірного, Стряпівки та Вуглегірської ТЕС.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстріляли місцевість поблизу Авдіївки, Карлівки, Мар'їнки, Срібного, Новомихайлівки, Вугледара, Времівки.
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