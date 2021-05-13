Момент обстрела BMW из гранатомета в Ивано-Франковске попал на видео
В Ивано-Франковске около полуночи 12 мая из гранатомета обстреляли автомобиль BMW X5. Полиция расследует дело, а в СМИ появилось видео с моментом выстрела.
Источник:Versii.if.ua
Обстрел внедорожника осуществили с берега реки Быстрица Солотвинская. Само авто стояло на парковке возле супермаркета "АТБ".
Напомним В Ивано-Франковске из противотанкового гранатомета обстреляли машину: фото, видео
Момент обстрела авто в Ивано-Франковске
На обнародованном видео изображен силуэт человека, который держит на плече что-то похожее на РПГ. Он производит выстрел, после чего в воздух поднимается дым и искры. Поэтому силуэт скрывается в зарослях.
Момент обстрела авто из РПГ в Ивано-Франковске: смотрите видео
Установить черты человека, совершившего этот выстрел, крайне трудно. Видео скорее всего записано одной из камер наблюдения на опорах возле торгового центра, о которых, вероятно, знал нападавший.
СМИ выяснили, что автомобиль BMW X5 по документам принадлежит жителю Львовщины, предпринимателю Тарасу Белзу. По факту им мог пользоваться франковский дзюдоист, обладатель Кубка Европы, руководитель общественной организации "Хазард" Давид Харебава.
В Ивано-Франковске обстреляли авто: основное
- BMW X5 обстреляли около полуночи 12 мая на улице Галицкой.
- Взрыв повредил автомобиль, он частично сгорел.
- Внутри на момент взрыва никого не было. Также не пострадали и люди, которые могли быть рядом.
- По предварительной информации полицейских, неизвестный целился в авто с берега реки Быстрица Солотвинская.
- Полиция открыла производство по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества в результате взрыва и незаконном обращении с оружием.
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