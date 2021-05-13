В Ивано-Франковске около полуночи 12 мая из гранатомета обстреляли автомобиль BMW X5. Полиция расследует дело, а в СМИ появилось видео с моментом выстрела.

Обстрел внедорожника осуществили с берега реки Быстрица Солотвинская. Само авто стояло на парковке возле супермаркета "АТБ".

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Момент обстрела авто в Ивано-Франковске

На обнародованном видео изображен силуэт человека, который держит на плече что-то похожее на РПГ. Он производит выстрел, после чего в воздух поднимается дым и искры. Поэтому силуэт скрывается в зарослях.

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Установить черты человека, совершившего этот выстрел, крайне трудно. Видео скорее всего записано одной из камер наблюдения на опорах возле торгового центра, о которых, вероятно, знал нападавший.

СМИ выяснили, что автомобиль BMW X5 по документам принадлежит жителю Львовщины, предпринимателю Тарасу Белзу. По факту им мог пользоваться франковский дзюдоист, обладатель Кубка Европы, руководитель общественной организации "Хазард" Давид Харебава.

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