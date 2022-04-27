Обстрел больницы Северодонецка, подавление акции в Херсоне: видеодайджест 63-го дня войны

Уже больше двух месяцев героические украинские армия и народ противостоят россиянам. Враг продолжает интенсивное наступление на Украину, но наши мужественные защитники ломают все его планы, а западные партнеры всячески способствуют нашей победе.

Российские оккупанты не собираются прекращать войну против Украины. Они делают все возможное, чтобы закрепиться на Юге нашего государства и получить полный контроль над Донецкой и Луганской областями.

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Видеодайджест 63-го дня войны

Генштаб ВСУ собрал все главные события дня. Отмена пошлины на украинский эксперт, обстрел больницы Северодонецка, подавление акции в Херсоне, уничтожение вражеских боеприпасов – этот день был богат событиями.

Дайджест 63-го дня войны: видео

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