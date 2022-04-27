Російські окупанти не збираються припиняти війну проти України. Вони роблять усе можливе, щоб закріпитися на Півндні нашої держави та здобути повний контроль над Донецькою та Луганською областями.

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Відеодайджест 63-го дня війни

Генштаб ЗСУ зібрав усі найголовніші події дня. Скасування мита на український експрт, обстріл лікарні Сєвєродонецька, придушення акції у Херсоні, знищення ворожих боєприпасів – цей день був багатим на події.

Дайджест 63-го дня війни: відео

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