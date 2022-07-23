Это спровоцировало волну фейков среди горожан. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

Важно знать Все разбито вдребезги: эксклюзивные кадры ужасных разрушений после удара по центру Харькова

Жители города взволнованы

Харьков находится под вражеским огнем с первого дня полномасштабного вторжения. По городу наносят ракетные удары и обстреливают артиллерией.

Известно, что в артиллерии ограничено расстояние попадания снаряда. Поэтому жители Харькова озабочены тем, что российские боевики смогли атаковать центр города.

Общественность удивлена, что в центр достали артиллерией. Это породило определенные слухи и фейки относительно того, что ВСУ могли отойти на каких-то подступах. Однако это не так, в это верить не надо,

– подчеркнула Черненко.

Украинские защитники держат оборону

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что от обстрелов никто не застрахован, ведь у россиян есть возможность достичь центра своим оружием. Он подчеркнул, что ни одного метра территорий не отдали оккупантам – украинские защитники держат свои позиции.

"Есть определенные места, куда могут подъехать вражеские артиллерийские установки. Оттуда они бьют по нашим территориям. Вооруженные Силы сразу срабатывают и обстреливают оккупантов", – пояснила корреспондентка.

Она рассказала, что местные освобожденных территорий (Малая Рогань, Ольховка) показывали окрестности, где были прокатаны лесополосы от тяжелой техники россиян. Российские военные подгоняли ее, чтобы наносить удары по центру города и спальным районам. "Тогда они сильно обстреливали Горизонт, Северную Салтовку, Немышлю", - отметила Анна Черненко.

Надо понимать, что сейчас тоже есть такие места. Так что серьезно воспринимать слухи об уходе ВСУ не стоит. Напротив, у украинских защитников есть определенные успехи, однако детали пока не разглашаются.

Обстрел Харькова: что известно

Сегодня около 06:32 в Харькове раздались взрывы, а уже менее чем через минуту раздался сигнал воздушной тревоги. По словам Игоря Терехова, враг обстрелял центр города. По данным следствия, снаряд попал в двухэтажный жилой дом. Хозяин получил ранения, а дом претерпел разрушения. Пострадали и соседние дома.

Кроме того, оккупанты нанесли удар по Национальному университету городского хозяйства имени А.М. Бекетова в Киевском районе Харькова. Выявлены и изъяты обломки и остатки снарядов, которые в дальнейшем будут направлены для проведения соответствующих экспертиз. Также уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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