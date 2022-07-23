Це спровокувало хвилю фейків серед містян. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Жителі міста схвильовані

Харків перебуває під ворожим вогнем з першого дня повномасштабного вторгнення. По місту завдають ракетних ударів та обстрілюють артилерією.

Відомо, що в артилерії доволі обмежена відстань потрапляння снаряда. Тому жителі Харкова переймаються тим, що російські бойовики змогли атакувати центр міста.

Громадськість здивована, що до центру добили артилерією. Це породило певні чутки та фейки щодо того, що ЗСУ могли відійти на якихось підступах. Однак це не так, у це вірити не треба,

– наголосила Черненко.

Українські захисники тримають оборону

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підкреслив, що від обстрілів ніхто не застрахований, адже росіяни мають можливість досягти центру своєю зброєю. Він наголосив, що жодного метра територій не віддали окупантам – українські захисники тримають свої позиції.

"Є певні місця, куди можуть під'їхати ворожі артилерійські установки. Звідти вони б'ють по наших територіях. Збройні Сили одразу спрацьовують і обстрілюють окупантів", – пояснила кореспондентка.

Вона розповіла, що місцеві звільнених територій (Мала Рогань, Вільхівка) показували околиці, де були прокатані лісосмуги від важкої техніки росіян. Російські військові підганяли її, аби завдавати ударів по центру міста та спальних районах. "Тоді вони сильно обстрілювали Обрій, Північну Салтівку, Немишлю", – зауважила Ганна Черненко.

Треба розуміти, що зараз також є такі місця. Тож серйозно сприймати чутки про відхід ЗСУ не варто. Навпаки, українські захисники мають певні успіхи, однак деталі поки не розголошують.

Обстріл Харкова: що відомо

Сьогодні близько 06:32 у Харкові пролунали вибухи, а вже менш як за хвилину пролунав сигнал повітряної тривоги. За словами Ігоря Терехова, ворог обстріляв центр міста. За даними слідства, снаряд влучив у двоповерховий житловий будинок. Господар отримав поранення, а будинок зазнав руйнувань. Постраждали й сусідні будинки.

Крім того, окупанти завдали удару по Національному університету міського господарства імені О.М Бекетова у Київському районі Харкова. Наразі виявлено та вилучено уламки та залишки снарядів, які надалі будуть спрямовані для проведення відповідних експертиз. Також вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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