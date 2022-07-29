Обстрел центра Харькова: пострадал пенсионер, стоявший рядом с вузом
Источник:телеграмм Олега Синегубова
русские войска снова обстреляли центральную часть Харькова. Под огонь попал жилой дом и вуз. Мужчина, 71 год, получил ранения. Врачи уже оказали ему помощь.
россияне ударили по областному центру в 4:00. О последствиях обстрела Харькова 29 июля сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Между тем, Николаев обстреляли кассетными снарядами: по меньшей мере 4 погибших и 7 пострадавших
Враг ударил по памятнику архитектуры
Снаряды повредили двухэтажній дом и учебное заведение. Пострадал памятник архитектуры. 71-летний мужчина, который в момент обстрела находился на улице, ранен. Медики уже оказали ему помощь.
россияне усиленно били по Харьковщине
В течение суток русские войска интенсивно обстреливали Харьковскую область. Утром 29 июля под обстрел попал город Богодухов. Там прилетело на промышленное предприятие и в результате возник пожар.
Под огнем оказались населённые пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского районов. Снаряды повредили жилые дома, хозяйственные постройки, предприятия. В Изюмском районе из-за обстрела загорелось пшеничное поле.Обратите внимание! В Печенегах враг гатил из РСЗО по зданию ТЭЦ и жилому массиву. Вспыхнул сильный пожар. Погибли 2 человека – женщина и полицейский. В больницу попали 8 человек.
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Что происходит на фронте в Харьковской области:
- На линии столкновения – интенсивные бои.
- Около Старого Салтова россияне ударили из двух вертолетов Ми-8.
- В районе Изюма зафиксированы многочисленные обстрелы. Несмотря на сложившуюся ситуацию, украинские защитники держат оборону.
Смотрите в видео – что происходит сейчас на главных направлениях фронта: