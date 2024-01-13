Полиция документирует последствия вражеской атаки на жилые дома в Чернигове. К счастью, среди пострадавших нет. Однако погибла собака.
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В Чернигове во время обстрела умерла собака
Обломками вражеской ракеты нанесли разрушения в секторе частной жилой застройки Чернигова.
В полиции сообщили, что в результате попадания обломков вражеской ракеты повреждения получили несколько частных домов и нежилых сооружений. Одно из зданий разрушено.
Во дворе, ближайшем к эпицентру происшествия, от взрыва погибла собака хозяев,
– сообщили в полиции.
Хозяева уцелели. Среди людей пострадавших нет.
Оккупанты убили собаку / Фото Нацполиция
Детальнее о последствиях обстрела Чернигова
Исполняющий обязанности Черниговского городского головы Александр Ломако сообщил, что после предварительного обследования последствий атаки россиян повреждено 15 домов частного сектора и многоквартирный дом.
В многоэтажном доме повреждено 14 квартир, преимущественно у них несущественно выбило балконные рамы.
Также повреждены 3 магазина – один из них был разрушен в результате боевых действий в 2022 году, однако отстраивался и должен был скоро заработать.
Обстрел Украины 13 января: главное
- Ночью и утром 13 января оккупанты использовали 40 средств воздушного нападения: 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400, 3 ударных БПЛА "Шахед", 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 6 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3, 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П и 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34.
- Силы ПВО сбили 7 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55 и еще 1 управляемую авиационную ракету Х-59. Еще более 20 ракет, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей.
- Известно, что кроме Чернигова были попадания в Днепре. Кроме этого, в Кременчугском районе Полтавской области ракета упала во дворе частного дома.