Поліція документує наслідки ворожої атаки на житлові будинки у Чернігові. На щастя, серед людей постраждалих немає. Однак загинув собака.

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У Чернігові під час обстрілу помер собака

Уламками ворожої ракети завдали руйнувань у секторі приватної житлової забудови Чернігова.

У поліції повідомили, що внаслідок влучання уламків ворожої ракети пошкоджень зазнали кілька приватних будинків та нежитлових споруд. Одна з будівель зруйнована.

У дворі, найближчому до епіцентру події, від вибуху загинув собака господарів,

– повідомили в поліції.

Господарі вціліли. Серед людей постраждалих немає.



Окупанти вбили собаку / Фото Нацполіція

Детальніше про наслідки обстрілу Чернігова

Виконувач обов‘язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако повідомив, що після попереднього обстеження наслідків атаки росіян – пошкоджено 15 будинків приватного сектору і багатоквартирний будинок.

У багатоповерховому будинку пошкоджено 14 квартир, переважно у них несуттєво побило балконні рами.

Також пошкоджено 3 магазини – один з них був зруйнований внаслідок бойових дій у 2022 році, однак відбудовувався і мав скоро запрацювати.

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