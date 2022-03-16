Обстрел очереди возле магазина в Чернигове в 2022 году: российским командирам объявили подозрение
- 16 марта 2022 года россияне обстреляли спальный район Чернигова, тогда погибли 20 человек, еще 28 были ранены.
- Трем российским командирам предъявлено подозрение в военных преступлениях, расследование удара из РСЗО "Град" продолжается.
Утром 16 марта 2022 года россияне обстреляли спальный район Чернигова, в результате чего 20 человек погибли, еще 28 – получили ранения различной степени тяжести. Прокуратура совместно с СБУ идентифицировала военных преступников.
Трое оккупантов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством, совершенным группой лиц по предварительному сговору. Об этом во вторник, 15 июля, сообщили в Офисе Генпрокурора, передает 24 Канал.
Смотрите также Верховная Рада ратифицировала соглашение о создании спецтрибунала по преступлениям России
Что известно об обстреле Чернигова?
Во исполнение разработанного высшим военным руководством страны-агрессора плана окружения и оккупации оккупанты осуществили обстрел Чернигова с применением невысокоточного неизбирательного оружия – РСЗО "Град".
Под удар попали местные жители, которые собрались возле одного из магазинов, чтобы приобрести продукты питания. В результате атаки повреждены помещения магазина, многоквартирные жилые дома и другие здания.
Рядом с местом удара не было военных объектов, что свидетельствует о целенаправленной атаке на гражданских с целью запугивания и террора,
– говорится в сообщении.
Подозрения получили командир 35-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа вооруженных сил России и двое подчиненных командиров батальонных тактических групп. Досудебное расследование продолжается.
К слову, помогали в идентификации причастных к военному преступлению общественные организации Truth Hounds и Global Rights Compliance.
Напомним, в Украине будут судить 4 оккупантов, которым инкриминируют нарушение законов войны и жестокое обращение с гражданскими в Буче. Также еще 6 причастных к расстрелам и допросам гражданских в марте 2022 года российских солдат получили подозрения.