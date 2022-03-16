Обстрел очереди возле магазина в Чернигове в 2022 году: российским командирам объявили подозрение

Утром 16 марта 2022 года россияне обстреляли спальный район Чернигова, в результате чего 20 человек погибли, еще 28 – получили ранения различной степени тяжести. Прокуратура совместно с СБУ идентифицировала военных преступников.

Трое оккупантов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством, совершенным группой лиц по предварительному сговору. Об этом во вторник, 15 июля, сообщили в Офисе Генпрокурора, передает 24 Канал.

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Что известно об обстреле Чернигова?

Во исполнение разработанного высшим военным руководством страны-агрессора плана окружения и оккупации оккупанты осуществили обстрел Чернигова с применением невысокоточного неизбирательного оружия – РСЗО "Град".

Под удар попали местные жители, которые собрались возле одного из магазинов, чтобы приобрести продукты питания. В результате атаки повреждены помещения магазина, многоквартирные жилые дома и другие здания.

Рядом с местом удара не было военных объектов, что свидетельствует о целенаправленной атаке на гражданских с целью запугивания и террора,

– говорится в сообщении.

Подозрения получили командир 35-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа вооруженных сил России и двое подчиненных командиров батальонных тактических групп. Досудебное расследование продолжается.

К слову, помогали в идентификации причастных к военному преступлению общественные организации Truth Hounds и Global Rights Compliance.

Напомним, в Украине будут судить 4 оккупантов, которым инкриминируют нарушение законов войны и жестокое обращение с гражданскими в Буче. Также еще 6 причастных к расстрелам и допросам гражданских в марте 2022 года российских солдат получили подозрения.