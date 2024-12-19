Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Черниговской ОГА Вячеслава Чауса. Сейчас на местах событий полицейские документируют последствия атак оккупантов.

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Оккупанты нанесли удары по Черниговщине

В Черниговской ОВА сообщили, что, к сожалению, в результате вражеского обстрела есть пострадавшие. Ранения получил полицейский, сейчас мужчина находится в очень тяжелом состоянии.

Россия – террорист, террористов нужно уничтожать,

– отметили в Черниговской ОГА.

Также россияне нанесли удары из артиллерии по домам мирных граждан в Семеновской общине Новгород-Северского района. В результате обстрела ранения получил 16-летний парень, был поврежден жилой дом. Правоохранители сообщили, что подростку оказали медицинскую помощь, сейчас угрозы его жизни нет.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

К слову, вечером 18 декабря российские войска также нанесли ракетный удар по Сумской области. Под вражеским обстрелом оказались Ромны, где было повреждено 9 жилых домов. К счастью, по предварительной информации, пострадавших нет.