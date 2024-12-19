Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса. Зараз на місцях подій поліцейські документують наслідки атак окупантів.

Читайте також Росія обстріляла Кривий Ріг, є відключення електрики

Окупанти завдали ударів по Чернігівщині

В Чернігівській ОВА повідомили, що, на жаль, внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі. Поранення отримав поліцейський, зараз чоловік перебуває у дуже важкому стані.

Росія – терорист, терористів потрібно знищувати,

– наголосили в Чернігівській ОВА.

Також росіяни завдали ударів з артилерії по будинках мирних громадян у Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. Внаслідок обстрілу поранень зазнав 16-річний хлопець, було пошкоджено житловий будинок. Правоохоронці повідомили, що підлітку надали медичну допомогу, зараз загрози його життю немає.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова, ввечері 18 грудня російські війська також завдали ракетного удару по Сумщині. Під ворожим обстрілом опинилися Ромни, де було пошкоджено 9 житлових будинків. На щастя, за попередньою інформацією, постраждалих немає.