Удар по критическому объекту на Буковине: произошел пожар, 8 человек пострадали

В результате утреннего удара по критическому объекту в Черновицкой области возник пожар. Кроме того, 8 человек получили телесные повреждения.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк. По состоянию на 14:30 пожар удалось локализовать.

Обратите внимание Минобороны Молдовы не зафиксировало нарушения воздушного пространства страны российской ракетой

Последствия удара по Буковине

Руслан Запаранюк заявил, что последствия удара по критическому объекту Буковины ощутимы для украинской энергосистемы. Однако сейчас ущерб оценивают специалисты.

В результате обстрела пострадали 8 человек. Они получили легкие телесные повреждения. Жертв, к счастью, нет.

Глава ОВА отметил, что сейчас не может предоставить больше информации об атаке, чтобы не помогать врагу корректировать огонь.

Я сейчас здесь на месте, мы пока не можем предоставлять больше информации, чтобы не корректировать огонь. К сожалению, констатируем значительные повреждения, я бы сказал критические. При этом жизни и здоровью людей ничего не угрожает,

– сообщил Запаранюк.

Глава ОВА призвал граждан ни в коем случае не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Россия атаковали Буковину: главное о массированной атаке

Во время полномасштабного вторжения на территории Черновицкой области несколько раз работали силы ПВО и уничтожали российские ракеты. Утром 31 октября зафиксировано первое попадание ракеты на территории Буковины.

Кроме того, Россия атаковала энергетические объекты на территории Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Поэтому в центральных регионах страны есть проблемы с электро- и водоснабжением.

Россияне запустили более 50 ракет Х-101 и Х-555 по стратегической авиации из района Каспийского моря. Силы ПВО уничтожили 44 ракеты.

Одну из ракет силы ПВО сбили над территорией Молдовы – она упала на село Наславча, из-за чего в нескольких частных домах выбило окна. В то же время в Минобороны Молдовы сообщили, что их системы наблюдения не зафиксировали нарушения воздушного пространства.

К теме – последствия ракетных атак по Хмельнитчине: смотрите видео