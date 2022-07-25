Под завалами до сих пор люди: спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрелов в Чугуеве

Ночью 25 июля российские оккупанты обстреляли Чугуев. Весь день в городе проходят поисково-спасательные работы, ведь под завалами могут находиться мирные жители.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Последствия очередной российской атаки ликвидируют до сих пор.

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Под завалами дома культуры находятся люди

Олег Синегубов отметил, что ночью российские оккупанты выпустили 10 снарядов из зенитно-ракетных комплексов С-300. Они предназначены для борьбы с тактической авиацией и ракетами, однако оккупанты решили применить против мирного населения.

Подвал дома культуры служил укрытием для жителей Чугуева, почти ежедневно страдающих от российских обстрелов. После удара он разрушен полностью, а под завалами до сих пор могут находиться те, кто скрывался от удара.

Ужаснее всего, что под завалами до сих пор находятся люди, подвал был укрытием, ведь район уже несколько недель безустанно обстреливают оккупанты. Поисковые работы продолжаются, спасатели прилагают все усилия,

– подчеркнул Синегубов.



Спасатели работают на месте российского удара в Чугуеве / Фото с телеграма Олега Синегубова

Обстрел Чугуева: главное

Ночью 25 июля жители Харькова в течение 15 минут воздушной тревоги услышали около 20 взрывов, значительная часть из которых доносилась из Чугуевского района.

россияне цинично обстреляли Чугуев. Вражеские ракеты попали в дом культуры, бывший дом офицеров, школу и еще в несколько объектов.

Также россияне повредили теплосеть.

Последствия обстрела Чугуева: смотрите видео