Обстрел детсада в Станице Луганской: в сети появилось жуткое видео последствий

Оккупанты 17 февраля обстреляли Станицу Луганскую. Снаряд пробил и разрушил стену в детском саду. Журналисты показали жуткие кадры с места происшествия.

Обстрел оккупантов повлек разрушительные последствия. Видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

Важно Оккупанты обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую: снаряд попал в детсад

На видео видно огромную дыру в стене детсада. Рядом с игрушками разбросаны кирпичи и обломки.

Дети не пострадали

Цинизм боевиков зашкаливает, поскольку во время обстрела дети уже были в детсаду. Чудом никто из малышей не пострадал. Снаряд попал в музыкальный зал, где на тот момент занятий не было. Детей забрали домой родители.

Однако трое работников детсада получили контузию. В больницу забрали сторожа, прачку и помощницу воспитателя.

Обстреляли и железнодорожную станцию

Боевики обстреляли не только детсад, но и железнодорожную станцию Кондрашевская-Новая. Снаряды летели и в локомотивное депо.

Люди не пострадали. Однако артиллерия повредила один тепловоз.

Что происходит на передовой

Российские наемники, похоже, уже и забыли о режиме прекращения огня. Например, за сутки 15 февраля боевики 4 раза срывали тишину, применяя запрещенное "Минском" оружие.

В течение суток 16 февраля оккупанты открывали огонь 8 раз. Кстати, "горячо" было именно на окраинах Станицы Луганской.

Кроме обстрелов, оккупанты осуществляют и другие нарушения. Они вывели более 100 единиц техники за пределы выделенных мест хранения вооружения.

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