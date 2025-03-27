Переименуют в честь Сагайдачного, который Москву сжег: в Днепре Россия атаковала дворец Потемкина
- Россияне повредили здание дворца Потемкина в Днепре во время массированной атаки БпЛА.
- Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о намерениях переименовать дворец в честь Гетмана Сагайдачного, который сжег Москву.
Россияне ночью 27 марта массированно атаковали "Шахедами" Днепр. Есть много разрушений, в том числе и исторических памятников.
Так, россияне повредили здание дворца Потемкина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Днепра Бориса Филатова.
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Дворец Потемкина будет носить имя Сагайдачного
После обстрела, утром 27 марта, Филатов эмоционально обратился к россиянам.
Я знаю, что вы читаете меня. Поэтому напишу на русском языке. Какими же надо быть законченными подонками (да еще и тупыми), чтобы стрелять по самому центру города, по плотной жилой застройке и в процессе развалить историческое здание дворца великого князя Потемкина, который он строил для Екатерины І? Здание – символ имперской мощи,
– написал мэр Днепра.
Он добавил, что здание будет восстановлено. Сейчас это дворец студентов и молодежи Днепровского национального университета имени Олеся Гончара.
В то же время Филатов объявил о намерениях переименовать исторический памятник.
"Переименуем его в честь Гетмана Сагайдачного. Который Москву жег", – сказал он.
Как уточнили в Общественном, в здании выбило стекла и оконные рамы на трех этажах. Последствия атаки пока преодолевают работники заведения и коммунальщики. Волонтеры оценивают нанесенный ущерб.
Последствия обстрела дворца Потемкина / Фото Бориса Филатова и Общественного
Напомним, что в целом в результате ночной атаки на Днепр повреждено более 60 автомобилей, 10 многоэтажных домов, предприятия, образовательные и культурные учреждения. Также известно о трех пострадавших.