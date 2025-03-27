Переименуют в честь Сагайдачного, который Москву сжег: в Днепре Россия атаковала дворец Потемкина

Россияне ночью 27 марта массированно атаковали "Шахедами" Днепр. Есть много разрушений, в том числе и исторических памятников.

Так, россияне повредили здание дворца Потемкина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Днепра Бориса Филатова.

Смотрите также Россия цинично врет, что в Харькове и Днепре атаковала "важные военные объекты", а не гражданских

Дворец Потемкина будет носить имя Сагайдачного

После обстрела, утром 27 марта, Филатов эмоционально обратился к россиянам.

Я знаю, что вы читаете меня. Поэтому напишу на русском языке. Какими же надо быть законченными подонками (да еще и тупыми), чтобы стрелять по самому центру города, по плотной жилой застройке и в процессе развалить историческое здание дворца великого князя Потемкина, который он строил для Екатерины І? Здание – символ имперской мощи,

– написал мэр Днепра.

Он добавил, что здание будет восстановлено. Сейчас это дворец студентов и молодежи Днепровского национального университета имени Олеся Гончара.

В то же время Филатов объявил о намерениях переименовать исторический памятник.

"Переименуем его в честь Гетмана Сагайдачного. Который Москву жег", – сказал он.

Как уточнили в Общественном, в здании выбило стекла и оконные рамы на трех этажах. Последствия атаки пока преодолевают работники заведения и коммунальщики. Волонтеры оценивают нанесенный ущерб.

Последствия обстрела дворца Потемкина / Фото Бориса Филатова и Общественного

Напомним, что в целом в результате ночной атаки на Днепр повреждено более 60 автомобилей, 10 многоэтажных домов, предприятия, образовательные и культурные учреждения. Также известно о трех пострадавших.