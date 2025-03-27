Так, росіяни пошкодили будівлю палацу Потьомкіна. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.

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Палац Потьомкіна матиме ім'я Сагайдачного

Після обстрілу, вранці 27 березня, Філатов емоційно звернувся до росіян.

Я знаю, що ви читаєте мене. Тому напишу російською мовою. Якими ж треба бути закінченими покидьками (та ще й тупими), щоб стріляти по самому центру міста, по щільній житловій забудові та в процесі розвалити історичну будівлю палацу великого князя Потьомкіна, який він будував для Катерини І? Будівля – символ імперської могутності,

– написав мер Дніпра.

Він додав, що будівлю буде відновлено. Наразі це палац студентів та молоді Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Водночас Філатов оголосив про наміри перейменувати історичну пам'ятку.

"Перейменуємо його на честь Гетьмана Сагайдачного. Який Москву палив", – сказав він.

Як уточнили у Суспільному, у будівлі повибивало скло та віконні рами на трьох поверхах. Наслідки атаки наразі долають працівники закладу та комунальники. Волонтери оцінюють завдану шкоду.

Наслідки обстрілу палацу Потьомкіна / Фото Бориса Філатова та Суспільного

Нагадаємо, що загалом унаслідок нічної атаки на Дніпро пошкоджено понад 60 автівок, 10 багатоповерхових будинків, підприємства, освітні та культурні заклади. Також відомо про трьох потерпілих.