Во время атаки на Днепр силы ПВО уничтожили 4 вражеские ракеты
18 октября 2022 , 11:48Читати новину українською
Источник:Валентин Резниченко
18 октября в Днепре прогремели мощные взрывы. К сожалению, есть прилеты. Впрочем, нашим защитникам удалось сбить несколько российских ракет.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Таким образом, это в очередной раз подтверждает хорошую работу нашей ПВО и украинских военных.
Важно Разрушения – серьезные: из-за атаки в Днепре могут быть проблемы с водой и электричеством
В Днепре сбили вражеские ракеты
Как сообщил глава региона, 18 октября во время вражеской атаки на Днепр наша ПВО уничтожила 4 российские ракеты.
Спасибо защитникам!
– подчеркнул Резниченко.
Что известно об атаке врага на Днепр
- Утром 18 октября в Днепре прогремели взрывы. Вскоре местные жители сообщили о пожаре, вспыхнувшем на месте попадания.
- Как отметил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, в Днепре зафиксировано два прилета в объект энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что есть серьезные повреждения в результате атаки. На месте попадания сейчас работают спасатели.
- Объект энергетической инфраструктуры получил серьезные разрушения. После этого без электричества остались определенные районы Днепра, Синельниково и Васильковки.
- Также Валентин Резниченко сообщил, что обесточили одну из насосных станций "Днепрводоканала". Потому на левом берегу города сейчас перебои с водой.
- Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук обратился к местным жителям. Он попросил их не публиковать в сети фото и видео с мест попадания.
- Кстати, в Офисе Президента предупредили, что водо- и электроснабжение в некоторых районах могут отсутствовать.
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