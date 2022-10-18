Во время атаки на Днепр силы ПВО уничтожили 4 вражеские ракеты

18 октября в Днепре прогремели мощные взрывы. К сожалению, есть прилеты. Впрочем, нашим защитникам удалось сбить несколько российских ракет.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Таким образом, это в очередной раз подтверждает хорошую работу нашей ПВО и украинских военных.

Важно Разрушения – серьезные: из-за атаки в Днепре могут быть проблемы с водой и электричеством

В Днепре сбили вражеские ракеты

Как сообщил глава региона, 18 октября во время вражеской атаки на Днепр наша ПВО уничтожила 4 российские ракеты.

Спасибо защитникам!

– подчеркнул Резниченко.

Что известно об атаке врага на Днепр

Утром 18 октября в Днепре прогремели взрывы. Вскоре местные жители сообщили о пожаре, вспыхнувшем на месте попадания.

Как отметил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, в Днепре зафиксировано два прилета в объект энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что есть серьезные повреждения в результате атаки. На месте попадания сейчас работают спасатели.

Объект энергетической инфраструктуры получил серьезные разрушения. После этого без электричества остались определенные районы Днепра, Синельниково и Васильковки.

Также Валентин Резниченко сообщил, что обесточили одну из насосных станций "Днепрводоканала". Потому на левом берегу города сейчас перебои с водой.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук обратился к местным жителям. Он попросил их не публиковать в сети фото и видео с мест попадания.

Кстати, в Офисе Президента предупредили, что водо- и электроснабжение в некоторых районах могут отсутствовать.

Достойно внимания – Оккупанты ударили по крупным городам Украины: смотрите видео