Эту информацию для 24 Канала прокомментировал депутат Днепровского городского совета Данило Миро. Он рассказал о разрушениях, которые уже зафиксированы в городе.
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За последнюю неделю на Днепропетровщине уже второй раз очень громко ночью. Нет ни одного горожанина, который не слышал бы взрывы в городе.
В ночь на 26 мая в Днепре были повреждены некоторые предприятия, на месте возник небольшой пожар, разрушена автозаправка, работник которой получил травмы, однако его самочувствие стабильное.
Вторая атака
Уже около 10:30 утра в Днепре во второй раз прогремели взрывы. После этого через три минуты в городе и нескольких других регионах объявили воздушную тревогу.
Сейчас на место едут "скорые", а над Днепром поднимается дым. По последним данным от военной администрации, враг попал по медучреждению. Там есть пострадавшие. Информация уточняется.
Взрыв был ощутимым, но по звуку, где это происходило и с использованием какой ракеты определить трудно,
– добавил чиновник.
В настоящее время в городе работают над ликвидацией повреждений после ночной атаки, на места выехали соответствующие службы, принимаются обращения от пострадавших.
В Днепре прогремели взрывы: смотреть видео
Детали ночной атаки на Днепр 26 мая
- В целом по Украине выпустили 10 крылатых ракет, 7 зенитных управляемых ракет и 31 дрон "Шахид".
- Попадания были зафиксированы в Днепропетровской области от нескольких БПЛА и ЗРК С-300/С-400.
- По предварительной информации, Воздушное командование "Восток" сбили 5 крылатых ракет и 7 дронов-камикадзе над областью.