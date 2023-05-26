Цю інформацію для 24 Каналу прокоментував депутат Дніпровської міської ради Данило Міро. Він розповів про руйнування, які уже зафіксовані в місті.
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За останній тиждень на Дніпропетровщині вже вдруге дуже гучно вночі. Немає жодного містянина, який би не чув вибухи в місті.
В ніч на 26 травня в Дніпрі були пошкоджені деякі підприємства, на місці виникла невелика пожежа, понівечена автозаправка, працівник якої отримав травми, однак його самопочуття стабільне.
Друга атака
Уже близько 10:30 ранку в Дніпрі вдруге прогриміли вибухи. Після цього хвилини через три в місті та кількох інших регіонах оголосили повітряну тривогу.
Зараз на місце прямують "швидкі", а над Дніпром піднімається дим. За останніми даними від військової адміністрації, ворог поцілив по медзакладу. Там є постраждалі. Інформація уточнюється.
Вибух був відчутним, але за звуком, де це відбувалося і з використанням якої ракети визначити важко,
– додав посадовець.
Зараз в місті працюють над ліквідацією пошкоджень після нічної атаки, на місця виїхали відповідні служби, приймаються звернення від постраждалих.
В Дніпрі прогриміли вибухи: дивитися відео
Деталі нічної атаки на Дніпро 26 травня
- Загалом по Україні випустили 10 крилатих ракет, 7 зенітних керованих ракети та 31 дрон "Шахід".
- Влучання були зафіксовані у Дніпропетровській області від кількох БпЛА та ЗРК С-300/С-400.
- За попередню інформацію, Повітряне командування "Схід" збили 5 крилатих ракет і 7 дронів-камікадзе над областю.